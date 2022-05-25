Yönetmen Ali Abbasi’nin kadın merkezli gerilim filmi Holy Spider’ın galasında, siyah kıyafetler içinde 12 kadın, protesto gösterisi yaptı. Sis bombası eşliğinde yapılan protestoda, son bir yıl içerisinde Fransa’da öldürülen 129 kadının isminin olduğu bir pankart taşındı. Variety’den alınan bilgilere göre, protesto gösterisini düzenleyen kadınlar, Les Colleuses adlı feminist grubunun üyeleriydi. Protestocuların filme alınmasına ve fotoğraflanmasına izin verildi.

“Holy Spider” filminin prodüksiyonuna yakın bir kaynak, protestonun filmle alakası olmadığı açıklamasını yaptı.

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