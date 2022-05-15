Her yıl Fransız rivierasında gerçekleşen ve sinema dünyasının en’lerinin ödüllendirildiği Cannes Film Festivali’nde bu yıl önlemler artırılıyor. VIP koruma sağlayan Westminster Güvenliği, festivalin ‘suçlular için talih kuşu’ olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl İngiliz oyuncu Jodie Tuner-Smith’in kahvaltı ettiği sırada otel odasına girerek mücevherleri çalınmıştı. Oyuncu, festivaldeki son gününde iki buçuk saat boyunca polise ifade verdiğini belirtmişti.

Bu tür bir olayın tekrar yaşanmasını engellemek için tedbir alacaklarını açıklayan güvenlik görevlileri, ünlüleri de uyardı.