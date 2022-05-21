Bu yıl 75’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin dördüncü gününe kırmızı halıdaki çıplak protesto damga vurdu. 1946’dan beri düzenlenen ve film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes’da, kameralar kırmızı halıdaki ünlüleri takip ederken bir anda protesto gösterisiyle karşılaştı.

Tüm dünyanın gözü kulağı Cannes’tayken, çıplak vücudunu Ukrayna bayrağı rengiyle kaplayan bir gösterici kırmızı halıdaydı. Idris Elba ve Tilda Swinton’ın başrolleri paylaştığı ‘Three Thousand Years of Longing’ filminin gösterimi öncesi yapılan kırmızı halı geçidinde, ismi açıklanmayan protestocu, üzerindeki kıyafetleri yırttı ve Ukrayna bayrağı renkleriyle kaplanmış vücudundaki “Bize tecavüz etmeyi bırakın” yazısıyla savaşı protesto etti.