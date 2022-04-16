Bu yıl 75’incisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu. David Cronenberg, Kelly Reichardt, Chan-Wook Park, Hirokazu Kore-eda gibi sinemacıların yeni filmleri Altın Palmiye için yarışırken, Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler ise “Belirli Bir Bakış” bölümünde yarışacak.

Bu yılın resmi seçkisi, festival direktörü Thierry Fremaux ve görevden ayrılan başkan Pierre Lescure tarafından açıklandı. George Miller’ın yeni filmi “Three Thousand Years of Longing”in yanı sıra “Top Gun: Maverick” ve “Elvis” gibi iki Hollywood filmi de festivalde yarışma dışı olarak prömiyerini gerçekleştirecek.