Bu sene 76’ncısı gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde başrolünde yer aldığı ‘Kuru Otlar Üstüne’deki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi olan Merve Dizdar, Fransa’da döndükten sonra sahneye çıktı.
Ünlü isim, ‘Kedi’ karakterini canlandırdığı ‘Alice’ oyunu bitiminde Cannes’da kazandığı ödül nedeniyle seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Ekip arkadaşlarının da tebrik yağmuruna tuttuğu 36 yaşındaki oyuncu, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.
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