Yakın zamanda final yapan Duy Beni dizisinde başrol oynayan Caner Topçu ile Baba dizisinde ‘Büşra’ karakterini canlandıran Özge Yağız, bu kez aynı projede bir araya geliyor. Ekranların iki başarılı oyuncunun, Tolga Afşin Kaya’nın yapımcılığı üstlendiği Başka Türlü Aşk filminde başrolü paylaşacağı öğrenildi.

Filmin senaristliğini Mehmet İlker Altınay ve Ümit Anaç yaptı. Yönetmen koltuğunda da fark yaratan projeleriyle tanınan Hande Türkel oturacak. Filmin çekimleri ocak ayının ilk haftası başlayacak. Yapımda, Fenerbahçe aşkının buluşturduğu Dilek ve Cemil’in aşk hikâyesi etkileyici bir dille anlatılıyor. Cemil, fanatik bir tribüncü, Dilek ise başta futboldan nefret eden bir genç kadın olarak karşımıza çıkacak.

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