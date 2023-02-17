Oyuncu Caner Cindoruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik’in, parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Çelik’in, “Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz” sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim… Beni de not edin…”

Oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk’un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında “Beni de edin!” dedi.