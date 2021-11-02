Caner Cindoruk: Volkan’a tavsiye verecek olsam…

Sadakatsiz dizisinin ünlü oyuncusu Caner Cindoruk InStyle Men dergisine konuştu. Ben sadakate çok önem veren biriyim diyen Cindoruk, Volkan’a tavsiye verecek olsam, hayatına giren kadınların hayatlarını mahvetmemesini önerdi.

Caner Cindoruk’un verdiği demeçten ilgili bölümler şöyle;

“Volkan’a izleyicilerden gelen tepkiler oldukça fazla. En son ‘Eve giriş çıkışlar için tutanak da tutturun isterseniz’ gibi bir tepki aldım.”

“Ben sadakate çok önem veren biriyim. Volkan’a bencilliği bir kenara bırakmasını ve hayatına giren kadınların hayatlarını mahvetmemesini söylerdim.”

“Benim için sadakat bir ilişkinin temelini oluşturur. Açıkçası aldatıldım mı bilmiyorum. Benim için de bir önemi yok. Eğer bir ilişki bitmişse, ardında bırakılan hesaplaşmalara girmeyi yorucu ve anlamsız buluyorum. Kişi kendini tartmalı, kendi içinde tecrübe edindiği değerlere bakmalı.”

“Kadını kendi içinde bitirememiş ve hâlâ ona sahip olmak isteyen biri. Kesinlikle doğru bulmuyorum, kimse kimsenin sahibi değildir. Bir ilişkim bittiğinde sadece kendimi sorgularım, eğrilerimi doğrularımı tartarım. Ama tabii ilişki bitmişse bence bitmiştir” dedi.