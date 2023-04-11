Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla otizmli çocukların yaşamlarına dikkat çekti. Kendi doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlatan Cindoruk, takipçilerine seslendi.

42 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımda “Sevgili ailem, dostlarım 2 Nisan Otizm Farkındalık Ayı’na özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 17 Nisan tarihindeki doğum günümü TODEV’den destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. El ele verelim otizmli çocukları farkında olalım. Destekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.