2011 yılında ‘Karatay Diyeti’ isimli kitabının ardından ‘Karatay Mutfağı’, ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ ve ‘Obezite ve Diyabete Çözüm Var!‘ isimli kitapları dahil şimdiye dek 7 kitap yayınlayan Profesör Doktor Canan Karatay, yeni kitabı ‘Karatay Sözü‘nü okuyuculara sundu. Karatay, “Her yaşta, her zaman, her koşulda… Bağışıklık Zırhımız” cümleleriyle yayınladığı kitabında virüs ve bakterilerden korunmanın yollarını okuyucularına aktardı.