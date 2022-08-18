Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile birlikte Bodrum’daki bir halk plajında görüntülendi. Kumsalda sandalyesinde oturduğu görülen Ergüder, denize giren oğlunun hemen peşinden kendisi de gitti.

Demir ile suda oyunlar oynayan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, oğlunu önce sırtına alarak birlikte yüzdü, ardından sırtında taşıyarak eğlenceli anlar yaşadı. Sonrasında Ergüder, sudan çıkmak için sahile doğru yüzen oğlunu tutarak yeniden suya soktu.