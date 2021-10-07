Canan Ergüder Kanser Sürecini Anlattı: Oğlum Daha Çok Küçük

Canan Ergüder, “Çok korktum! Hemen eşim ile ablamı yanıma çağırdım. Ne yapabilirsin ki! Oturdum… Hüngür şakırt ağladım.”

Canan Ergüder yakalandığı meme kanseri ile mücadelesini anlattı. Ergüder, en tepe noktasında oğlunun olduğunu belirterek, “Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük” dedi

“İçimde hep bir korku ve ‘Acaba’ vardı”

Meme kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören Canan Ergüder Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuştu. Senelik kontrolünü 2 ay aksattığını söylen Ergüder, “Değişikliği fark eder etmez takvimimi kontrol ettim. Ne göreyim! Senelik kontrolümü iki ay atlamışım. Hemen doktordan randevu aldım. Orada olmaması gereken, kötü bir şey olduğunu hissettim. Randevuya kadar da elim hep oraya gitti. Dolayısıyla da içimde hep bir korku ve ‘Acaba’ vardı. Yalnız gittim doktor kontrolüne, normalim bu. Ama kontrolün ortasında doktor ‘Biyopsi’ falan deyince ve ne kadar saklamaya çalışsa da yüzündeki değişikliği gördüğümde… Çok korktum! Hemen eşim ile ablamı yanıma çağırdım. Ne yapabilirsin ki! Oturdum… Hüngür şakırt ağladım” ifadelerini kullandı.

Düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu belirten Ergüder, “Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük” dedi.

2 kez panik atak yaşadı

Kemoterapi başladıktan sonra saçlarını kaybettiği dönemde 2 kez panik atak yaşadığını söyleyen Ergüder, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı; “Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti. Bu arada daha hafif denilen kemoterapi beni mahvetti. Çok fazla ağrı çektim. Kas ağrılarım çok fazlaydı. Insomnia yaptı. Uykusuzluk çıldırtıcı bir şey. Sonra hafifliyor ama işte! Çok şükür vücudum iyi baş etti tüm bunlarla. Ayak ve ayakaltı taban ağrım da fenaydı. Yataktan kalkamıyorsun. Kemoterapi aldıktan beş gün sonra ancak toparlanıyordum. Üzerine radyoterapi aldım. O da bitti, şükür. Görüntülü henüz hiçbir şey bakılmadı henüz. Bakılacak.”