2022’nin ilk haftalarında Show TV’de yayınlaması beklenen ‘Oğlum’ dizisi, oyuncu kadrosuna iki yeni isim daha kattı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katkısız’ın oturduğu Ay Yapım imzalı yeni dizide, Canan Ergüder ve Ahmet Katkısız’ın başrol oynayacak.

İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizide sivil polis Sedat karakterine Serhat Teoman hayat verirken, maddi sıkıntılar yaşayan İlyas karakterinin eşi Melike’yi ise Nihal Yalçın canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Canan Ergüder ve Serhat Teoman, finalden önce ayrılmak zorunda kaldıkları ‘Menajerimi Ara‘ adlı dizinin sonrasında, yeni bir proje ile tekrar setlere dönecek

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Menajerimi Ara’da başrol oynayan Ergüder, talihsiz bir şekilde yakalandığı meme kanseri nedeniyle diziye veda etmişti. Tedavisi biten ve sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, setlere dönme hazırlığı içerisinde.