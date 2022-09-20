Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Nisan 2021’de meme kanserine yakalanmıştı. Ergüder, hastalığı nedeniyle başrol oynadığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tedavisinin ardından, kanseri yenen 44 yaşındaki oyuncu sağlığına kavuştu.

Canan Ergüder, sağlığına kavuştuktan sonra Show TV’de yayınlanan Oğlum dizisinde rol almıştı. Ancak bu proje çok uzun sürmedi. Ünlü oyuncu yeni proje için kolları sıvadı. Canan Ergüder, yeni dizi Aile’de başrol oynayacak.

Partneri İbrahim Çelikkol olacak

Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Hakan Bonomo’nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol‘un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu. Ergüder, dizide “Leyla” karakterini canlandıracak.

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