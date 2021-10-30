Canan Ergüder canlı yayında duygulandırdı

Güzel oyuncu Canan Ergüder geçen yıl yakalandığı meme kanseri ile ilgili İclal Aydın’a konuştu. Ergüder yaptığı çarpıcı açıklamada, “İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi” dedi.

“Ölmek istemiyorum diye düşündüm”

Sunucu İclal Aydın tarafından yöneltilen, “Bu süreçte ne düşündünüz?” sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, “Ölmek istemiyorum diye düşündüm. İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi. Onunla yüzleşmek kolay olmuyor. Küçük çocuğum var aklıma bencilce şeyler geliyor. Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20’yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum gibi şeyler aklıma geldi” ifadelerini kullandı.