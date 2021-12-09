‘Erkenci Kuş’ adlı dizide Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Can Yaman, oyunculuk performansı ve karizmasıyla yurt dışında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Son olarak geçtiğimiz yıl 14 bölüm yayınladıktan sonra final yapan ‘Bay Yanlış’ adlı dizide rol alan Yaman, oyunculuk kariyerine Italya’da devam etme kararı almıştı.

Bir süredir İtalyan bir makarna markasının reklam çekimlerinde oynayan yakışıklı oyuncu daha sonra, Roma’nın baş kahramanı olarak bilinen ‘Sandakon’un maceralarını konu edecek bir dizi projesi için hazırlıklara başladı.

Bu yıl içinde yayınlanması beklenen dizi 2022 yılına ertelenince Yaman, yeni bir projeyle anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu, çekimleri İtalya’da gerçekleşen “Viola come il mare” dizisinde başrol oynayacak. Polisiye türündeki dizi ile hayranlarıyla buluşacak olan Yaman, farklı karakter ile karşımıza çıkacak.

Yeni rolü için tarz değişikliğine giden yakışıklı oyuncu, dizi setinde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.