‘Erkenci Kuş’ dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve kariyerine yurt dışında devam eden oyuncu Can Yaman, rol aldığı yapımlardaki oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

İtalya’da büyük bir hayran kitlesi bulunan yakışıklı oyuncunun adı İspanyol spiker Eva Gini ile anılmaya başladı.

2. Sayfa programında yer alan iddiaya göre; Instagram hesabındaki iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Yaman ile tanıştı ve ikili arasında yeni bir aşkın ilk tohumları atıldı.