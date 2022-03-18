Başarılı oyuncu Can Yaman’ın evlenmek üzere olduğu eski aşkı İtalyan güzel Diletta Leotta, Can Yaman’la ilgili konuştu. İtalyan güzelin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

“Can aldatılmış”

Ünlü spiker, bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda; geçtiğimiz yıl ayrıldığı Can Yaman’ın güven problemi olduğunu söyledi. Leotta’nın “Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış” dedi.

Bu sözler sonucunda gözler 2017 yılında Can Yaman ile ayrılan Bestemsu Özdemir ‘e çevrildi. Ancak Diletta Leotta’nın iddiası, tam aksini gösterdi. 29 yaşındaki Özdemir, o dönem ayrılıkla ilgili “İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık” demişti.