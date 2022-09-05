Ülkemizde olduğu kadar İtalya’da da hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Dolce & Gabbana’nın davetlisi olarak Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Türkiye’deki oyunculuk kariyerine ara verip İtalya’ya yerleşen Can Yaman, ‘Viola Come Il Mare’ adlı italyan dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte kırmızı halıda yürüdü. Ünlü oyuncu festivaldeki Filming Italy Movie töreninde En İyi Uluslararası Ödülü’nü aldı.

Venedik’te hayranlarından büyük ilgi gören Yaman, festival fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.