Erkenci Kuş, Dolunay ve Bay Yanlış gibi projelerde rol almasının ardından yıldızı paralayan ünlü oyuncu Can Yaman‘ın ünü Türkiye sınırını aştı. İtalya‘da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, reklam filmleri ve dizi projelerinde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Canale 5’te ekrana getirilen “Viola come il mare” dizisindeki performansıyla olay olmuştu. Yaman dizinin ikinci sezonu için anlaşma imzaladı. Dizinin çekimlerinin temmuz ortasında başlaması planlanıyor. Yeni sezon için anlaşma imzalayan Can Yaman, diziden bölüm başı 200 bin euro alacak.

