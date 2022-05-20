İtalya’ya yerleşen Can Yaman, ülkenin popüler isimlerinden biri oldu.

Rol aldığı projeler ve reklamlar sayesinde servetinin yaklaşık 10 milyon doları bulduğu konuşulan ünlü oyuncu, özellikle ülkedeki kadınların bir numaralı gözdesi oldu.

Ancak Can Yaman, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bazı kişilerin hayranlığının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Saplantılı hayranlarının Roma’daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, bazı hayranlarının ise daha ileriye gittiğini söyledi.

“Kanlı mektup”

İtalyan basını, başta Can Yaman’ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. Hatta bazı saplantılı hayranları, Leotta’ya kanlı tehdit mektubu dahi yolladı.

“Başka bir yere taşınmak zorundayım”

Bu şoke eden olaylar yüzünden korkuya kapılan yakışıklı oyuncu, “Roma’daki evimden başka bir yere taşınmak zorundayım” açıklaması yaptı.