Kahramanmaraş depreminin etkilediği bölgelere destek veren ünlü isimlerin arasında oyuncu Can Yaman da yer aldı.

Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini Türkiye için bağış yapmaya davet etti. Üç dilde yaptığı bağış çağrısına hızlı bir geri dönüş alan ünlü oyuncu, kendi kurduğu dernekle birlikte yürüttüğü kampanyasından 1 milyon 550 bin TL bağış topladıklarını belirtti. Yaman, toplanan bağışların AHBAP Derneği‘ne bağışlanacağını da ekledi.

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