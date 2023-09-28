Ünlü şarkıcı Can Bonomo, ‘Empati’ programına konuk oldu. Ailesiyle birlikte Çeşme’ye taşınan Bonomo, 4. kitabını yazmaya başladığını açıkladı.

Sesini dedesinin keşfettiğini söyleyen şarkıcı, “10-11 yaşlarımda şarkı söylemeye başladım. Sesimin ‘dinlenebilir’ olduğunu dedem fark etti, dedem TRT’de vokalistti, çok şarkı söylerdim, ‘bunun hoş bir sesi var’ kanısına varmıştı. Sesim dinlenir ama, ne sesler var abi! Kendime şarkıcı demem yani…” şeklinde konuştu.

Ünlü isim, kendi babasından daha iyi bir baba olmak için çabaladığını belirtirken “Babalığıma 10 üzerinden 9 buçuk veririm” ifadelerini kullandı.