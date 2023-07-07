Geçtiğimiz haftalarda final yapan Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğrul Tülek, özel hayatıyla gündeme geldi. Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Ezgi Çelik ile aşk yaşadığını ilan etti.

Bir süredir birlikte olan ikili, yoğun iş tempolarına ara vererek birlikte tatile çıktı. Akyaka’da tatilin tadını çıkaran ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan aşklarını ilan etti. Instagram hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, “Akyaka’da gün batımı” notunu yazdı. Ezgi Çelik ise paylaşıma yorum yaparak kalp koydu.