Camdaki Kız dizisinin Pera’sı Leyla Feray, önceki gün oyuncu sevgilisi Serhat Teoman ile Etiler’de görüntülendi. İlk kez görüntülenen aşıkların utangaç halleri dikkat çekti.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Camdaki Kız gibi dizilerden tanıdığımız Leyla Feray, önceki gün oyuncu sevgilisi Serhat Teoman ile Etiler’de görüntülendi.

“Hepimizi gururlandırıyor”

İlk kez görüntülenen aşıklardan Leyla Feray, “Camdaki Kız’ın başarısı hepimizi gururlandırıyor” demekle yetindi.

Öte yandan Leyla Feray ile Serhat Teoman’ın 5 yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, birlikte çok fazla fotoğraf vermiyor.