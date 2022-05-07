Psikiyatr ve yazar Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı isimli kitabından televizyona uyarlanan ‘Camdaki Kız’ dizisi, perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve yapımda ‘Levent’ karakterini canlandıran Tuğrul Tülek, rol arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiriyor.

Arada sırada sette olduğu anları takipçileriyle paylaşan Tülek, son olarak ‘Camdaki Kız’ın kadın oyuncuları; Burcu Biricik, Feri Baycu Güler, Selma Ergeç ve Nur Sürer ile beraber poz objektife verdi.

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımı, rol arkadaşı Burcu Biricik de kendi hesabından yayınladığı.