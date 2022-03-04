Kanal D’nin popüler dizisi ‘Camdaki Kız‘ın usta oyuncusu Nur Sürer, Armağan Çağlayan’ın sunduğu YouTube ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nur Sürer, bugüne kadar kendisine benzeyen karakterde birini canlandırmadığını söyleyen Sürer, “Ben şehir çocuğuyum sonuçta. ‘Bereketli Topraklar’da Adana’da işçi kadını oynadım. ‘Derman’da bir Kürt kadını oynadım. O zaman Anadolu’da çok film çekiliyordu. Çok gidiyorduk, Üniversite gibi oldu benim için. Bu coğrafyayı tanıma imkânı yarattı bana” dedi.

Öte yandan, ünlü oyuncu dayıları ve anneannesinin yaşadığı İsviçre’ye gittiğini ama dayanamayarak dört yıl sonra döndüğünü de anlattı, “Çok fazla uyum sağlayamadım. Her şey ölçülü biçili. Ne kadar sıkıldığımı gördüm. Oğlum Londra’da, onun yanına gittiğimde de 10-12 gün sonra dönmek istiyorum” dedi.

“Bizim ailede bu ben oldum!”

Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarına devam eden Sürer, “Annem otoriterdi, biraz Feride gibiydi. Ben de disiplinli bir çocuk oldum; toparlayıcı, iş bitirici, titiz. Her ailede biri oluyor genelde, bizim ailede bu ben oldum” dedi.

Disiplinli bir çocuk olduğunu söyleyen ünlü oyuncu bu durumun Bülent Kayabaş ile evliliğinden olan oğlu Ümit Kayabaş’ınıda etkilediğini söyledi “Önceleri daha da titizdim. Temizlik yaptıysam, kızardım oturmayın diye. Ümit, sekiz senedir İngiltere’de yaşıyor. O da düzenli, Yemek yapan bir çocuk” diye konuştu.