Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan’ın yer aldığı Camdaki Kız, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç, önceki akşam eşi Cem Öz ile Etiler’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Güzel oyuncu dizinin gidişatı ile ilgili “Dizi final yapacak mı?” sorusuna dikkat çeken yorumda bulundu.

Selma Ergeç, “Dizi final yapacak mı?” sorusuna “Düzeleceğiz inşallah” diyerek esprili yanıt verdi.

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