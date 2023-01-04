Ekranların sevilen dizisi ‘Camdaki Kız’da Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, önceki gün düzenlenen bir partide 40’ıncı yaşına girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği partiden kareler paylaşan Arıkan’ın doğum günü pastasındaki detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Instagram hesabından yaptığı ‘nazar’ konseptli paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren ünlü oyuncu için nazar boncuklu özel bir pasta hazırlandı. Arkadaşlarından gelen hediyeler arasından en dikkat çekeni ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler, Enis Arıkan’a, üzerinde altınların takılı olduğu beyaz bir kurdela hediye etti.

Hediyesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, “Arkadaşlar bir dakika. Hani bizim bu kadar bütçemiz yoktur. Nur (Sürer) abla sen diziden ayrıldın” dedi. Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Enis Arıkan, “Gerçek mi dimi bunlar” dediği sırada yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti. 40 yaşındaki oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde başta Camdaki Kız ekibi olmak üzere Çağla Şıkel, Ezgi Mola ve Aslı Kızmaz gibi birçok isimle bolca eğlendi.