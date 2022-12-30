Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç gibi birinden başarılı oyuncuların paylaştığı sevilen Camdaki Kız dizisinde dün gece bir veda yaşandı.

3. sezonuyla ekranlara gelmeye devam eden dizide Nalan karakterinin annesi olan Nur Sürer’in hayat verdiği Feride karakteri rolü gereği hayatını kaybederek diziye veda etti.

Dün akşam 63. bölümüyle ekranlara gelen dizide, Feride karakterinin ölüm sahnesinde Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin performansı da geceye damga vurdu.

Göstermiş oldukları başarılı performansları reytinglere de yansıyan dizi, 29 Aralık Perşembe gününe; AB kategorisinde 7,28 reyting ve 19,11 izlenme payı, 20+ ABC1 kategorisinde ise 8,40 reyting ve 19,85 izlenme alarak damgasını vurdu.

Posta gazetesi Feride karakteri için vefat haberi yayınladı

Usta oyuncu Nur Sürer’in canlandırdığı Feride karakteri için Kanal D, Posta gazetesine “Acı kaybımız” başlıklı vefat ilanı haberi verdi.