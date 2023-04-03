Kanal D ekranlarında üç sezondur yayımlanan ‘Camdaki Kız’ dizisinde ‘Muzo’ karakterini canlandıran Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme’de objektiflere yansıdı.

Yemek yemeye geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Camdaki Kız dizisi hakkında, “Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim” şeklinde konuştu.

Arıkan, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketiyle ilgili, “Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.