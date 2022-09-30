Moda devi Calzedonia geçtiğimiz gün Paris’te müthiş bir şova imza attı

Her yıl organize ettiği eşsiz etkinliklerle adından söz ettiren Calzedonia, dünya starlarının katıldığı CALZEDOMANIA – A Legs Celebration’ı önceki gün gerçekleştirdi.

Şov, Paris’in ikonik binalarından Palais Brongniart’ın yani Paris Menkul Kıymetler Borsası’nın Eski Genel Merkezi’nin neoklasizmini yansıtan muhteşem atmosferinde mekanın ruhuna uygun olarak hayata geçti.

Dünyaca ünlü organizasyonlarda imzası olan Kreatif ajans Villa Eugénie tarafından ustaca tasarlanmış şovda unutulmaz bir deneyimsel yolculuğa çıkan konuklar, Palais Brongniart’ın nefes kesici fonunda, oda oda, markanın yıllar içinde sürekli yenilenen benzersiz ve hatasız stilinin her yüzünü keşfettiler.

Palais Brongniart’ın büyük cephesinin arkasında, orijinal bir Calzedonia butiğinin giriş kapısının büyük boy bir kopyası yorumlanarak markanın evrenine bir giriş hissi yaratıldı. 60’tan fazla sanatçının yer aldığı dansçılar, akrobatlardan oluşan bir kadro ışık, ayna ve efektler ile unutulmaz bir show sundu.

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Calzedonia’nın kurulduğu 1986 yılından beri müşterilerinin beğenisini kazanan ikonik çoraplar, sürdürülebilir ipliklerle yeniden yorumlanarak etkinliğin tartışmasız yıldızı oldu.

Gösteri sırasında, birçok sanatçı tarafından giyilen ve Aralık ayı başlarında mağazalara girecek olan Special Edition koleksiyonunun bir önizlemesi de showda yer aldı. Bu koleksiyonda yapay elmaslarla zenginleştirilmiş ışıltılı taytlar ve tozluklar, parıltılı desenler, mücevherli korse tarzı çapraz bantlar, metal file ve şehvetli vücut çorapları izleyenleri büyüledi.

Calzedomania’nın gerçeküstü ambiyansında uluslararası influencerlar ve bir çok dünyaca ünlü yıldızın da aralarında bulunduğu konuklar hem markayı hem de markanın ikonik stilini keşfettikleri bir yolculuğa çıktılar.

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Calzedonia’nın Türkiye’den konuğu Demet Özdemir

Laetitia Casta, Chiara Ferragni, Shay Mitchell, Tina Kunakey, Leonie Hanne, Rossy de Palma, Sara Sampaio, Jasmine Tooks, Pamela Reif, Anna dello Russo, Sara Carbonero, Elisabetta Canalis gibi dünya starlarının boy gösterdiği dünyanın sayılı şovlarından biri olan etkinlikte Özlem – Marco Temponi çifti, markanın gelecek sezon bir çok süprizli etkinliği olacağını müjdelediler.

Büyük ses getiren şovun Türkiye’den konuğu Demet Özdemir oldu. Kırmızı halıda dünya basınına poz veren Özdemir, samimi tavırları ve şıklığı ile de göz kamaştırdı.