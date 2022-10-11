Instagram hesabında yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Başak Gümülcinelioğlu, nikah töreni sonrası dikkat çeken bir hamle yaptı. 30 yaşındaki ünlü oyuncu, profilinde görünen ismine eşi Çağrı Çıtanak’ın soyadını da ekledi.

Öte yandan şimdilerde ‘Olur Olmaz’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan çiftten Gümülcinelioğlu, eşinin yeni yaşını düğün pozlarıyla kutladı. Güzel isim, paylaşımına “İyi ki dengim, birim, dostum, eşimsin. Seni seviyorum. İyi ki doğdun notunu düştü.