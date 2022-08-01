Seda Sayan‘ın kendisi gibi şarkıcı eşi Çağlar Ökten’in oğlu Artur, Instagram hesabından paylaştığı gönderide bir takipçisinin “Sırtın yere gelmez oğlum, Seda annen var” yorumuna verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü.

7 yaşındaki Artur, sosyal medya kullanıcısının o yorumuna “1- Seda benim annem değil, ben ona ‘Abla’ diyorum. 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez, o benim arkamda. Seda abla değil.” şeklinde yanıt verdi.