Önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı’nda görüntülenen Çağlar Ertuğrul, kendisine yöneltilen mikrofonlara konuştu. Bıyıklarını kestirmeyen oyuncu, “İzmir’e gideceğim. Orada kestireceğim. Proje yokken, imajımla oynuyorum” dedi. Çok televizyon izleyemediğini söyleyen Ertuğrul, “Televizyona çok bakamıyorum. Ailem çok izliyor. Onlar da sakin aile dizilerini takip ediyorlar. İçinde bulunduğum Blu TV’de yayınlanacak Magarsus‘u bekliyorum. Komedi işlerinin artmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Evlilik ile ilgili sorulara ise “Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı” cevabını verdi.

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