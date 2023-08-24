Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Levent’te objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ertuğrul, “İstanbul’a az önce geldim. Hemen İzmir’e döneceğim. İzmir’de yaşıyorum. Dizi görüşmeleri olunca geliyorum. 2005 yılında İstanbul’a geldim ama pandemi döneminde döndüm. Urla’da sakin bir hayat. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Ulaşım için metro kullandığını söyleyen oyuncu, “Herkese tavsiye ederim bu trafiğe girilmez. İstanbul’da yaşadığım dönem Anadolu Yakası’na geçince metrobüse biniyordum” diye konuştu. 35 yaşındaki oyuncu, “İzmir’de nasıl bir hayatınız var?” sorusuna ise, “Rahat bir hayatım var. İstanbul kaosundan uzak. Ama işler nedeniyle döneceğim gibi görünüyor” şeklinde cevap verdi.

Çağlar Ertuğrul, BluTv’de yayınlanan ‘Magarsus’ dizisiyle ilgili “Dördüncü bölümü yayınlanacak. Dizi güzel yazıldı. Oyuncu olarak okurken beğenmiştik. Son dönemde 15 kilo verdim. Rolü kurmak istediğim için 83 kilodan 90-95 kiloya gelmiştim. Karakterin kilolu olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.