Çağla Şikel’in Beğeni Yağmuruna Tutulan Paylaşımı!

Emre Altuğ ile gerçekleştirdiği evliliğinden 2 oğlu olan 42 yaşındaki Çağla Şikel, oğlu Uzay’la yaptığı sosyal medya paylaşımıyla beğeni topladı.

Meslek hayatının yanı sıra anneliği ile de adından söz ettiren ve övgüler alan Çağla Şikel, sosyal medya hesabında, oğulları Kuzey ve Uzay ile beraber geçirdiği zamanları sevenleriyle sıkça paylaşıyor.

Ünlü mankenin son paylaşımı ise oğlu Uzay’la birlikte eğlendiği anlar oldu. Şikel, paylaşımına “Dj mix w Uzay!” notunu düştü. Paylaştığı video takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.