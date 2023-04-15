2015 yılında boşandığı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte alışveriş yapan Çağla Şıkel, özel koleksiyon ayakkabıların satıldığı bir mağazada objektiflere yakalandı. Ayakkabıların fotoğrafını da çekmeyi ihmal etmeyen Şıkel, kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

Mağazadan eli boş ayrılan ünlü manken, “Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Ben de fotoğrafını çekerek, Amerika’daki arkadaşıma attım. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım” demişti.

Simge Ünal geçtiğimiz gün bir AVM’de objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Ünal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yakın zamanda tatil yapacağını, bu nedenle eksiklerini tamamladığını söyleyen 28 yaşındaki mankene, ‘Çağla Şıkel’in 200 bin TL’lik ayakkabının fiyatını Amerika’daki arkadaşına sorduracağı’ haberleri hatırlatıldı. Simge Ünal ise “Parası olan verir diye düşünüyorum. Ben kendimi mutlu etmek için alırdım, kesinlikle vazgeçmezdim” yanıtını verdi.