Çağla Şıkel’den sert tepki: Elini çeker misin!

Çağla Şıkel, arabasına binerken objektiflere yakalandı. Muhabirlerin sorularını cevaplamayan Şıkel, muhabirlerden birine sert tepki gösterdi.

“Hayırlı olsun diyelim mi?”

Şıkel’e geçtiğimiz günlerde Bomonti’de bir erkekle görüntülenmesi hatırlatılarak “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusu yöneltildi. Soruyu yönelten muhabirin, Şıkel’in arabasının kapısını tutması karşısında ünlü manken sinirlendi ve sert tepki gösterdi. Çağla Şıkel, muhabire sinirli bir ifadeyle bakarak, “Elini çeker misin?” dedi.