Türkiye’nin en sevilen isimlerinden, model, sunucu ve iki çocuk annesi Çağla Şıkel, kitap okurlarının karşısına tüm samimiyeti, kırılganlığı ve iç sesiyle çıkıyor. “Sen Hâlâ Annenin Kızısın”, hem kişisel gelişim hem de içsel dönüşüm alanında ilham verecek bir anlatı sunuyor.

Yıllardır ekran önünde güçlü görüntüsünü koruyan Şıkel, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitabında kalbini okura açıyor; annelik, kadınlık, hayal kırıklıkları, iyileşme sancıları, kendini tanıma çabası ve zihinsel farkındalık yolculuğu gibi konuları son derece içten bir dille aktarıyor. Meditasyon, nefes, spor, rutinler ve ruhsal pratiklerle desteklenen anlatı; okura kendi yaşamına dönüp bakması için bir davetiye niteliğinde.

Kitap, Şıkel’in çocukluğundan bugüne uzanan kişisel hikâyeleri üzerinden, “kendiyle barışma” ve “içsel dönüşüm” temasını merkeze alıyor. Yazar; kırıldığımız, incindiğimiz, susturduğumuz ya da görmezden geldiğimiz yönlerimizi sahiplenmenin bir özgürleşme biçimi olduğunu hatırlatıyor.

Okur, sayfalar ilerledikçe yalnız Şıkel’i değil, kendi hayatındaki yaraları, gücünü, iç sesini ve iyileşme ihtiyacını da fark ediyor. “Sen Hâlâ Annenin Kızısın”, modern hayatın karmaşasında kendine dönmek isteyen herkese güçlü bir rehberlik sunan, samimi, sıcak ve içten bir kitap olarak raflardaki yerini aldı.