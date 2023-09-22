Ünlü manken Çağla Şikel, Emre Altuğ‘dan boşandıktan sonra uzun bir süre bekar kalmayı tercih etmişti. Yalnız kalma tercihini avukat Nail Gönenli‘yle değiştiren Şıkel, eski eşi Altuğ’la boşanırken bir daha evlenmeyeceğine dair sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentileri yalanladı. Şikel, çıkan söylentilerin doğru olmadığını “Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var” ifadeleriyle belirtti.



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Yaptığı açıklamadan aklında evlilik olmadığı anlaşılan Şıkel, partneri Nail Gönenli için ise şu ifadeleri kullandı: “O çok iyi bir insan. Ben çok uzun bir süre yalnız olmayı istedim. Nail bunu kırdı.”