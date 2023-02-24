Şarkıcı Emre Altuğ ile 2015 yılında evliliklerine nokta koyan Çağla Şikel, çeşitli aşk iddialarıyla gündeme gelse de özel hayatını göz önünde yaşamamaya her zaman dikkat etti.

İki çocuk annesi olan Çağla Şikel, 8 yıl sonra kalbinin kapılarını avukat Nail Gönenli’ye açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şikel ile Nail Gönenli çifti, geçtiğimiz akşam Küçük Armutlu’da objektiflere yansıdı.

Mekan çıkışı basın mensuplarını karşısında gören Çağla Şikel ile Nail Gönenli ikilisi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak sadece teşekkür etmekle yetindi.

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