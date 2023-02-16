Çağla Şıkel, meydana gelen deprem felaketinden etkilenen illerimiz için televizyon kanallarında ortak yayınla yapılan yardım gecesi “Türkiye Tek Yürek” yayınında sunuculuk yaptı. Bağış yapmak için arayan kişilerle konuşan Şıkel, merkez bankasının yaptığı 30 milyar TL bağış karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sunucun o anları sosyal medyada gündem olurken “Biz de Çağla gibi şaşırdık” ve “Tutarı duyunca Çağla Şıkel’le aynı tepkiyi verdim” gibi yorumlar yapıldı.

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