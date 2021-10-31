Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bir arada

Örnek bir aile tablosu çizen çift, 2008 ve 2015 yılları arasındaki evliliklerinden 2 çocuk sahibi. Ayrıldıktan sonra çocukları için bir arada vakit geçiren çift, bu sefer de oğulları Kuzey’in doğum günü için bir aradaydı.

Çift, çocuklarına akustik davul hediye etti ve pasta kesilmeden önce çekilen fotoğraflarını ünlü şarkıcı Altuğ, sosyal medya hesabında, “Uzun zamandır istedigi akustik davula bugün ulaştırdık Kuzeyimizi🙏 #iyikidoğdun #kuzey #gülegüleçal oğlum keyifle 🙏🧡🧿” notuyla paylaştı.