Geçtiğimiz ay avukat Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlayan Çağla Şıkel, sevgilisiyle birlikte Kuruçeşme’de trafikte kameralara yansıdı.

Siyahlara büründüğü görülen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, otomobillerinin içerisinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İkili, daha sonra akan trafikte gözden kayboldu.

“Her şey gördüğünüz gibi”

Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermeyen Çağla Şıkel, “Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi… Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım” diye açıklamıştı.

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