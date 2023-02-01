Eski evliliğinden 2 çocuğu olan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Nail Gönenli ile bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark eden ikili hiçbir şey söylemeden araçlarına binerek oradan uzaklaşmış, daha sonra ise Gönenli’nin evine girerken görülmüştü.

Aşk hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan ünlü manken, geçtiğimiz gün bir AVM’de objektiflere yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Şıkel, özel hayatı ile ilgili konuşmayacağını belirterek “Her şey gördüğünüz gibi” diyerek, ilişkisini doğrulamış oldu.