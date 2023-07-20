İlk evliliğini Emre Altuğ ile yapan ve iki erkek çocuğu annesi olan Çağla Şıkel, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evliliğe uzak olmadığının sinyallerini veren bir isim olan Çağla Şıkel, üçüncü çocuğa da sıcak baktığını söyledi.

Takvim’in haberine göre; Çağla Şıkel, yıllar sonra yeniden aşka adım attığı avukat Nail Gönenli ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar. Şıkel sosyal medyada kendisine gelen, “Bir çocuğa daha enerjiniz var mı, ister misiniz?” sorusunu şu cevabı verdi: “İstediğim her şeye enerjim yeter. Yeter ki isteyeyim. Yorgunluk daha çok zihinseldir. Bedenin ve ruhun sesini dinlemek önemli.”