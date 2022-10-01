Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ’un, ayrıldıktan sonra bu zamana kadar sevgilileriyle poz vermemelerinin nedeni ortaya çıktı.10 ve 13 yaşlarında iki çocuğu olan çiftin, 2015 yılında boşanmalarının ardından oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni ilişkileriyle ilgili bilgi ve görüntü vermemek üzere anlaşma yaptıkları söyleniyor.

Şıkel’in, yaptığı anlaşmaya göre her iki taraftan birinin medyada aşk pozlarının çıkma durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği söylentiler arasında. Sözleşmeyi imzaladıkları söyleyen ikilinin, boşanmadan sonra basına yeni aşklarıyla görüntülerinin çıkmaması dikkat çekti.