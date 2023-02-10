Ünlü isimler depremzedelere yardım etmek için gereken destekleri yaparken ünlü model Çağla Şıkel, deprem bölgesinde annesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Konuşmak çok güç”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile konuşarak bu açıklamayı yaptığının altını çizen Şıkel, sosyal medya hesabından yayınladığı videoya; “Konuşmak çok güç ama bu bilgilendirme önemli… Lütfen paylaşalım!” mesajını ekledi.

“Bakanlığın izniyle yapıyorum”

Şıkel, bilgilendirme yaptığına dair bir giriş cümlesi sunmasının ardından şu ifadelerde bulundu:

Bu açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın izniyle yapıyorum. Sizler de lütfen paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarla için bir çağrı merkezi kuruldu. Öncelikle refakatsiz bir çocuk gördüğünüzde bakanlığın numaralarına 7/24 ulaşabiliyorsunuz. Kayıp çocuklar için de yine aynı numaraları arayarak aileleri bilgi alabiliyorlar.

“İhtiyaçları bakanlık tarafından gideriliyor”

Çağla Şıkel, “Çocuklar teslim alındıktan sonra sağlık kontrollerinin hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yetkililerine teslim ediliyor” diyen Şıkel, “Psiko-sosyal destek dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları bakanlık tarafından gideriliyor” sözleriyle bilgilendirmesine devam etti.

“Yaralarımızı hep beraber saracağız”

Ünlü model, “Özellikle sosyal medyada haklı olarak hepimiz bu çocuklar için ciddi endişeleniyoruz, ciddi merak ediyoruz ne olduğunu. Ama lütfen bilin ki ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar bakanlık hariç hiçbir yere teslim edilmiyor. Bu açıdan içiniz rahat olsun” diyerek ifadelerine ekledi:

Yine sosyal medyada bu çocuklara koruyucu aile olmak isteyen sayısız vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız koruyucu aile başvurularını e-devlet üzerinden yapabilirler. Hepimize çok geçmiş olsun. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Allah yardımcımız olsun.

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