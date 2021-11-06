Çağla Şıkel Bomonti’de erkek arkadaşıyla yakalandı

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Bomonti’deki bir mekanda Çağla Şıkel’in, erkek arkadaşıyla samimi bir şekilde vakit geçirdiği söyleniyor. Bir süre sonra eğlence mekanından ayrıldığı görüntülenen Şıkel’in erkek arkadaşıyla olan keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Birbirleriyle eğlenceli bir sohbet içerisinde olduğu görülen ikiliden, henüz kim olduğu bilinmeyen erkek arkadaş, Şıkel’in elini tutarak aracına kadar götürdü.